telegr wh call

Новости

«Повторяется каждый год» - МЧС предупредило об опасности

12 Январь 2020, 09:15

Синоптики поделились прогнозом на воскресенье

12 Январь 2020, 08:15

Курящего приморца оштрафуют после полета

12 Январь 2020, 07:15

Школьникам перестанут ставить оценки по ряду предметов

12 Январь 2020, 06:15

Поклонская рассказала, как плачут в Крыму

12 Январь 2020, 05:15

Житель Китая скончался от неизвестного вируса

12 Январь 2020, 04:15

Путин дал новые поручения по Крыму

12 Январь 2020, 03:15

Акулы съели молодого немецкого футболиста

12 Январь 2020, 02:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Школьникам перестанут ставить оценки по ряду предметов

школа

Вскоре российские школы получат возможность ставить «зачет» вместо баллов по некоторым предметам, сообщает DEITA.RU.

В частности, перестанут оценивать такие предметы, как физкультура, ИЗО и музыка, пишет «Российская газета». Как заявила министр просвещения Ольга Васильева, это станет возможным благодаря новому порядку выдачи аттестатов. Сейчас в них используется пятибалльная система, которая, по словам министра, не всегда уместна.

«Неверно ставить ребенку «три» по музыке только потому, что у него нет музыкального слуха», - заявила Васильева.

«Это прекрасная инициатива. Жаль, что в моем детстве такого не было, и четверки по физкультуре и «трудам» постоянно портили итоговую картину оценок с одними пятерками. Думаю, инициаторы сами знакомы с такой ситуацией, и решили воплотить в жизнь мечту многих отличников», - отмечает жительница Владивостока Валерия.

Напомним, что обновленные стандарты общего образования уже одобрены и станут обязательными с 1 сентября 2020 года.

Александра Маслова

Читайте также:

Сотни жителей Якутии рискуют замерзнуть в новогоднюю ночь

Занятия во всех школах города отменены из-за циклона

«Безобразие»: россияне возмущены инновациями в школах

Популярное

Стало известно, когда в Приморье похолодает

«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока

Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера

У студентов ДВФУ появится собственный маршрут
Загрузка...
Загрузка...