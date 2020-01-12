Школьникам перестанут ставить оценки по ряду предметов

Вскоре российские школы получат возможность ставить «зачет» вместо баллов по некоторым предметам, сообщает DEITA.RU.

В частности, перестанут оценивать такие предметы, как физкультура, ИЗО и музыка, пишет «Российская газета». Как заявила министр просвещения Ольга Васильева, это станет возможным благодаря новому порядку выдачи аттестатов. Сейчас в них используется пятибалльная система, которая, по словам министра, не всегда уместна.

«Неверно ставить ребенку «три» по музыке только потому, что у него нет музыкального слуха», - заявила Васильева.

«Это прекрасная инициатива. Жаль, что в моем детстве такого не было, и четверки по физкультуре и «трудам» постоянно портили итоговую картину оценок с одними пятерками. Думаю, инициаторы сами знакомы с такой ситуацией, и решили воплотить в жизнь мечту многих отличников», - отмечает жительница Владивостока Валерия.

Напомним, что обновленные стандарты общего образования уже одобрены и станут обязательными с 1 сентября 2020 года.

Александра Маслова