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Школьникам перестанут ставить оценки по ряду предметов
Вскоре российские школы получат возможность ставить «зачет» вместо баллов по некоторым предметам, сообщает DEITA.RU.
В частности, перестанут оценивать такие предметы, как физкультура, ИЗО и музыка, пишет «Российская газета». Как заявила министр просвещения Ольга Васильева, это станет возможным благодаря новому порядку выдачи аттестатов. Сейчас в них используется пятибалльная система, которая, по словам министра, не всегда уместна.
«Неверно ставить ребенку «три» по музыке только потому, что у него нет музыкального слуха», - заявила Васильева.
«Это прекрасная инициатива. Жаль, что в моем детстве такого не было, и четверки по физкультуре и «трудам» постоянно портили итоговую картину оценок с одними пятерками. Думаю, инициаторы сами знакомы с такой ситуацией, и решили воплотить в жизнь мечту многих отличников», - отмечает жительница Владивостока Валерия.
Напомним, что обновленные стандарты общего образования уже одобрены и станут обязательными с 1 сентября 2020 года.
Александра Маслова