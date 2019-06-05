Девушкам предложили прийти на праздник в платьях из "отходов", сообщает DEITA.RU.

Выпускникам из Мурманска предложили принять участие в акции поддержки грядущей мусорной реформы в стране. Будущее мероприятие уже набирает обороты настоящего флэшмоба с соответствующим названием "Waste and Beauty".

По замыслу организаторов, девушки должны прийти на выпускной бал в костюмах, полностью изготовленных из материалов, которые в последствие можно использовать в качестве вторичного сырья – неких отходов.

Таким образом, авторы флэшмоба надеются привлечь внимание к проблеме загрязнения бытовым мусором окружающей среды, а заодно и популяризировать инициативу властей в новом витке борьбы с загрязнением природы.

Казалось бы, сама по себе затея весьма сомнительна с точки зрения самих выпускников – кому захочется блистать на долгожданном и единственном в жизни бале и отмечать окончание школы в наряде из отходов. Однако организаторы учли этот момент и назначили для девушки в лучшем платье приз в виде поездки в Сочи и попадания на обложку глянцевого журнала, что, вероятно, может перевесить возможный дискомфорт от не совсем удобной и красивой одежды.