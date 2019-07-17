У учеников может появиться отдельный вид телефона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил разработать в России специально для школьников смартфон, которым бы они могли пользоваться во время учёбы.



Разработку нового аппарата депутат предложил поручить госкорпорации "Ростех". По задумке Чернышова, «шкулфон» должен стать альтернативой обычному смартфону.

Российское устройство должно работать таким образом, чтобы запрещать доступ к нежелательным для школьников сайтам. Также гаджет будет подключаться ко внутренней сети школы.

Ранее сообщалось об инициативе главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила полностью запретить мобильные телефоны в школах.

Таким образом, предложение Чернышова могло бы обойти этот запрет и в то же время быть полезным для самих учеников.

Дмитрий Шевченко