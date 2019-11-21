Школьники будут каждое утро петь гимн России

В школах Якутии будут ежедневно исполнять гимн России, сообщает DEITA.RU по материалам правительства Республики Саха.

Глава Якутии Айсен Николаев 20 ноября подписал указ о проекте «Мы – будущее России». В соответствии с документом, на территории региона будет введено ежедневное исполнение гимна России в школах. Также в 2020 году планируется провести гражданско-патриотический форум «Наше будущее – в России!» с участием общественников и других регионов страны.

Уже 21 ноября 2019 года гимн России звучал во всех общеобразовательных школах республики. Гимн вместе со школьниками исполнили руководители районов и наслегов. Глава Якутии исполнил гимн страны вместе с учащимися общеобразовательной школы №5 города Якутска. Как подчеркнул Айсен Николаев, в школах республики не должны ограничиваться только воспитанием людей с хорошими знаниями, а должны уделять внимание и вопросам воспитания настоящих патриотов родной республики и нашей великой России.

«Исполнение гимна было очень волнительно и пробудило в детях чувство гордости за нашу страну. Уверен, что этот почин станет одной из существенных форм воспитания патриотизма», – подчеркнул Айсен Николаев.

Дмитрий Санников