Школьники будут сдавать ЕГЭ с искусственным интеллектом

Выпускников ждёт важное изменение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель Рособрнадзора Анзор Музаев поделился с журналистами возможными планами отечественной системы образования по внедрению в процесс сдачи ЕГЭ искусственного интеллекта.

Согласно тому, как это видит сам Музаев, процесс сдачи экзамена должен очень сильно модернизироваться. В частности, следить за учениками на предмет того, нарушают ли они какие-либо правила сдачи теста или нет, будет машина, а не живой человек, как это происходит сейчас.

Чиновник отметил, что подобные новшества могут стать частью экзаменов уже через 10-20 лет. Кроме этого, Музаев заявил, что в профессиональном сообществе идёт обсуждение перехода части экзаменов на устный формат их сдачи.

Таким образом, можно будет гораздо более эффективнее оценить гуманитарные знания и способности выпускников.

Ранее сообщалось о том, что часть предметов при сдаче ЕГЭ могут перевести в электронную форму.

Дмитрий Шевченко