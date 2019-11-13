Школьники и студенты учреждений СПО учатся работе спасателя

Подняться на скалу и быстро надеть обмундирование пожарного - участники V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia продолжают соревноваться в мастерстве работы спасателя, сообщает DEITA.RU.

В очередной день V регионального чемпионата Worldskills Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж принимает конкурсантов. 25 участников младшей возрастной категории возрастом от 14 до 16 лет, и 30 конкурсантов старшей группы, возрастом от 16 до 22 лет соревнуются в компетенции «Спасательные работы».

Главный эксперт соревновательной площадки Анатолий Лежнёв рассказал о заданиях, которые выполняют участники в рамках конкурса.

«Что касается старшей возрастной категории, ребята сегодня выполняют упражнения альпинистской подготовки, подъём по скалодрому (искусственный скальный рельеф), подъём в безопорном пространстве, и наведение навесной переправы. Младшая категория сегодня также поднимается по скалодрому, надевает боевую одежду пожарного и вяжет альпинистские пожарно-спасательные узлы», - пояснил Анатолий Игоревич.

Бдительные эксперты соревнования следят за каждым шагом конкурсантов, отслеживая как успехи, так и промахи. По итогам соревнований, победители смогут поучаствовать в отборочных чемпионатах, в случае победы на которых смогут представить родной регион на площадках национального чемпионата Worldskills Russia, который пройдёт в Новокузнецке.

Софья Корф