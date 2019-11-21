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Школьники из Ливадии смогут заниматься почти любым видом спорта

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В Находкинском городском округе состоялось открытие новой многофункциональной спортивной площадки на территории средней школы №26 в Ливадии, на строительство которой ушло меньше трех месяцев, сообщили DEITA.RU в пресс-службе местной администрации.

Как отметил на торжественном открытии спортивного объекта вице-мэр города Дмитрий Малявин, еще 3 месяца назад на месте монофункциональной площадки стояли лишь четыре старых баскетбольных кольца. Теперь же здесь, помимо новой площадки с резиновым покрытием, появились дорожки для занятия легкой атлетикой, тренажерная зона и отапливаемые раздевалки.

Первый символический бросок в новое баскетбольное кольцо забросил тренер Григорий Биктудин, который занимается с ребятами всех возрастов с 1978 года. Его воспитанники не раз становились победителями и призерами соревнований различного уровня. Поддержка спортсменов в регионе оказывается в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Продолжился день товарищеским футбольным матчем между старшеклассниками школы №26.

Заниматься здесь можно практически всеми игровыми видами спорта, поскольку площадка имеет размеры 54х27 метров, а ее непроницаемое покрытие позволяет заливать каток на зиму. Вокруг обещают смонтировать борта и защитную сетку. Рядом появятся крытая трибуна и раздевалки.

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