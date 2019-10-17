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Школьники избили четвероклассницу - ребенок в больнице
8 человек избивали девочку, пока остальные смотрели,
сообщает DEITA.RU.
Очередное школьное ЧП произошло на Сахалине. Ученики школы №2 в Поронайске избили четвероклассницу – девочка сейчас лежит в больнице. Первыми о драке сообщило издание Sakh.com.
Как рассказала мама пострадавшей четвероклассницы, ее дочь просто напомнила учительнице, что та забыла задать «домашку». Дети обозлились на ребенка и поймали ее после уроков. 7-8 человек избивали ребенка: били по голове и животу. Остальные просто смотрели.
Когда драка закончилась, несколько детей помогли девочке подняться и вызвали ей такси. Сейчас ребенок в больнице с сотрясением мозга. Мама девочки боится, что нападавшие уйдут от наказания.
В школе уже прошло собрание: родители не выгораживают детей, но понять, кто начал драку, не могут. Возмущает еще и то, что камеры на крыльце школы не работали, а охранник, который слышал звуки драки, решил не выходить и не вмешиваться.
Делом уже заинтересовалась прокуратура.
ИА DEITA.RU не раз писало о драках между школьниками и детской жестокости. Самый резонансный случай произошел в Большом Камне. Мальчика, который избивал одноклассников, избил папа пострадавшей девочки. Юный драчун ударил одноклассницу в живот – у девочки диагностировали разрыв селезенки. Теперь отца судят за причинение вреда несовершеннолетнему. А этот мальчик все еще держит в страхе школу.
Елена Миронова