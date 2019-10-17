Школьники избили четвероклассницу - ребенок в больнице

8 человек избивали девочку, пока остальные смотрели, сообщает DEITA.RU.



Очередное школьное ЧП произошло на Сахалине. Ученики школы №2 в Поронайске избили четвероклассницу – девочка сейчас лежит в больнице. Первыми о драке сообщило издание Sakh.com.

Как рассказала мама пострадавшей четвероклассницы, ее дочь просто напомнила учительнице, что та забыла задать «домашку». Дети обозлились на ребенка и поймали ее после уроков. 7-8 человек избивали ребенка: били по голове и животу. Остальные просто смотрели.

Когда драка закончилась, несколько детей помогли девочке подняться и вызвали ей такси. Сейчас ребенок в больнице с сотрясением мозга. Мама девочки боится, что нападавшие уйдут от наказания.

В школе уже прошло собрание: родители не выгораживают детей, но понять, кто начал драку, не могут. Возмущает еще и то, что камеры на крыльце школы не работали, а охранник, который слышал звуки драки, решил не выходить и не вмешиваться.

Делом уже заинтересовалась прокуратура.

ИА DEITA.RU не раз писало о драках между школьниками и детской жестокости. Самый резонансный случай произошел в Большом Камне. Мальчика, который избивал одноклассников, избил папа пострадавшей девочки. Юный драчун ударил одноклассницу в живот – у девочки диагностировали разрыв селезенки. Теперь отца судят за причинение вреда несовершеннолетнему. А этот мальчик все еще держит в страхе школу.

Елена Миронова