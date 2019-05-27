Участники БДСМ-скандала в школе Владивостока просят прощения за свой поступок, сообщает DEITA.RU.

Директор 74-й школы Галина Пугина, в которой случился инцидент, рассказала о раскаянии одиннадцатиклассников.

По ее словам, ребята никак не думали, что их шоу с использованием элементов БДСМ во время посвященных последнему звонку мероприятий вызовет такой резонанс. Школьники попросили прощения.

Сейчас руководство школы более заботит успешная сдача участниками перфоманс Единого государственного экзамена. Наказывать в школе никого не будут, ибо у школьной администрации таких рычагов воздействия нет.

Однако это не означает, что руководство школы приняло поступок ребят. Учителя и директор по-прежнему считают, что это - ненормально.

БДСМ-перфоманс во владивостокской школе поднял резонанс на всю Россию. Так, сегодня в эфире радио «Серебряный дождь» в Москве тема обсуждается с привлечением в студию психологов и прочих экспертов, проводится опрос в мессенджерах. Отметим, большинство рядовых граждан призывают не наказывать ребят - всем когда-то было 17 лет. И это - не более чем шутка.

Напомним, 24 мая в школе с углубленным изучением предметов эстетического цикла произошел скандал. Ученики «бунтарского» 11 «Б» класса устроили шоу во дворе школы номер 74.

Все произошло настолько быстро, что никто из учителей и родителей попросту не успел отреагировать на флешмоб. Парни в костюме «зайчиков» из Плейбоя, голые по пояс и с заклеенными сосками разбрасывали краски и танцевали во дворе. Позже уже в здании школы они распылили огнетушитель.

Во время скандального перфоманса от градуса напряжения не выдержала штукатурка и обвалилась, упав на одну из выпускниц.

На это шоу не могли не отреагировать правоохранители. Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, на данный момент все участники мероприятия установлены, ими оказались 17-летние ученики 11-го класса. В отношении двух ребят составлены протоколы по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия».

Василий Кучин