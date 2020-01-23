Новости
Лавочники и автосервисы стали основой экономики Приморья
23 Январь 2020, 13:00
Эвакуация детских садов началась во Владивостоке
23 Январь 2020, 12:29
Юного мошенника на улице задержала приморская Росгвардия
23 Январь 2020, 12:20
В программу приватизации и перечень муниципального имущества внесут изменения депутаты Владивостока
23 Январь 2020, 12:10
Вредная работа: чем опасен трудоголизм
23 Январь 2020, 12:00
Плот из льдины за 300 рублей – как спасаются отчаянные рыбаки
23 Январь 2020, 11:45
Сбербанк: россияне в панике за полдня сняли 250 миллиардов
23 Январь 2020, 11:30
Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео
23 Январь 2020, 11:15
Школьники равняются на защитников Отечества
В одной из школ Владивостока для мальчишек и девчонок провели патриотическую и мотивирующую на здоровый образ жизни встречу. Проект «Равнение на защитников Отечества» проходит в Приморье уже 2 года, и очередное образовательное учреждение попало под прицел программы, сообщает DEITA.RU
Перед учениками школы №56 выступили яркие личности: это и чемпион(двукратный) мира по кикбокингу Александр Захаров, кавалер ордена мужества, участник «горячих точек» Дмитрий Подольский и другие яркие личности. Экс-участник боевых действий рассказал ребятам о личном опыте, об ответственности, о том, как твердо решил идти к намеченным целям.
В ходе поучительной для школьников беседы спикеры рассказали не только о том, как любить Родину, но и на другие, более конкретные темы. Например – о вреде наркомании. На протяжении всего мероприятия его освещением занималось краевое телевидение, что лишний раз подтверждает значимость встречи и серьезный настрой организаторов. Стоит отметить, что учителя 56-ой школы присутствовали и внимали гостям также, как и их подопечные. Спикеры встречи отметили, что такие события помогают вырастить в России здоровое поколение, которое займет достойное место и активную жизненную позицию.
Евгений Черемухин