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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Школьники равняются на защитников Отечества

День победы

В одной из школ Владивостока для мальчишек и девчонок провели патриотическую и мотивирующую на здоровый образ жизни встречу. Проект «Равнение на защитников Отечества» проходит в Приморье уже 2 года, и очередное образовательное учреждение попало под прицел программы, сообщает DEITA.RU

Перед учениками школы №56 выступили яркие личности: это и чемпион(двукратный) мира по кикбокингу Александр Захаров, кавалер ордена мужества, участник «горячих точек» Дмитрий Подольский и другие яркие личности. Экс-участник боевых действий рассказал ребятам о личном опыте, об ответственности, о том, как твердо решил идти к намеченным целям.

В ходе поучительной для школьников беседы спикеры рассказали не только о том, как любить Родину, но и на другие, более конкретные темы. Например – о вреде наркомании. На протяжении всего мероприятия его освещением занималось краевое телевидение, что лишний раз подтверждает значимость встречи и серьезный настрой организаторов. Стоит отметить, что учителя 56-ой школы присутствовали и внимали гостям также, как и их подопечные. Спикеры встречи отметили, что такие события помогают вырастить в России здоровое поколение, которое займет достойное место и активную жизненную позицию.

Евгений Черемухин

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