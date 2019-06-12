В одной из российских школ проведению экзамена помешала перестрелка школьников с полицией и драка, сообщает DEITA.RU. Следственный комитет взялся расследовать вопиющий случай и выясняет подробности.

Непримиримые учащиеся относятся к школе номер пятьдесят четыре в Грозном, как передает источник. Все началось с небольшого инцидента: сотрудник полиции решил сделать девятикласснику замечание. Друзья учащегося вступились за него, и одного из парней полицейский ударил, целясь в лицо. Видеокамеры зафиксировали драку, когда вмешались другие полицейские. На записи можно услышать звуки выстрелов.

Источник на сайте «Голос ислама» утверждает, что драка завязалась после обнаружения у ученика шпаргалки. Но сама директор учебного учреждения с этим не согласна: по ее словам, конфликтовать начали парни, а полиция вмешалась потом. Травм, по ее словам, у учащихся нет.

Анастасия Туркова

