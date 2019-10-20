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Школьники стали свидетелями смерти учительницы
Школьники одного из образовательных учреждений Челябинска стали свидетелями внезапной смерти учителя. Об этом сообщает DEITA.RU.
Страшное происшествие случилось во время местного литературного конкурса перед началом занятий. В администрации школы отметили, что после того, как пожилой педагог сообщила о своем плохом самочувствии, в актовом зале находился медицинский работник, который тут же начал оказывать первую помощь. В это же время другие педагоги принялись выводить детей из зала, параллельно вызывая скорую помощь.
Как сообщает РИА ФАН, оперативно прибывшие в школу врачи «скорой» не смогли спасти жизнь учителя. Смерть констатировали прямо в актовом зале.
В городском департаменте образования отметили, что причиной смерти не были рабочие перегрузки – учитель была занята в школе не более восемнадцати часов в неделю. Руководство учебного заведения также отметило, что несмотря на почтенный возраст – педагогу было шестьдесят две года – учитель почти никогда не брала больничный.
В школе рассказали, что почивший учитель была замечательным человеком и крайне ответственным работником образования.
Екатерина Цой