Школьники Владивостока поборются за звание лучшего танцевального коллектива

В субботу, 23 ноября, владивостокские школьники определят лучший танцевальный коллектив в рамках городского конкурса «Стартинейджер-2019». В финале примут участие девять команд, составленные из учеников средних общеобразовательных школ города, прошедших конкурсные испытания, сообщили DEITA.RU в управлении по делам молодежи мэрии.

Помимо отборочного этапа в рамках конкурса «Стартинейджер-2019» участники программы прошли различные обучающие и мастер-классы не только по танцам, но и по хореографии и даже жонглерскому мастерстве, поскольку ловкость – одно из важных умений в этом виде искусства и спорта. Серия мероприятий в рамках танцевального конкурса проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

Городской финальный турнир «Стартинейджера-2019», помимо прочего, является отборочным этапом к соответствующим краевым танцевальным соревнованиям. Посмотреть на лучших танцоров города среди школьников можно будет на арене Дворца детского творчества, начиная с двух часов дня субботы. Билеты на мероприятие можно получить бесплатно с 10 до 19 часов в кассах кинотеатра «Иллюзион» на проспекте 100 лет Владивостоку, 103.

Организатором конкурса является управление по делам молодежи городской администрации. Всю необходимую информацию от организаторов можно узнать по номеру 8(924)23-525-46.