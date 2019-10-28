telegr wh call

Новости

Синоптики выпустили предупреждение: погода резко испортится

28 Октябрь 2019, 20:45

Школьники заразились гепатитом от буфетчицы

28 Октябрь 2019, 20:15

Долги управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов вынуждают Дальэнергосбыт обращаться в суд

28 Октябрь 2019, 20:00

Путин дал поручение по Владивостоку

28 Октябрь 2019, 20:00

История искалечившего солдата врача получила продолжение

28 Октябрь 2019, 19:40

Важное приложение запустил Сбербанк

28 Октябрь 2019, 19:20

«Везут дрова и боятся вампиров» — водители автобусов разгневали горожан

28 Октябрь 2019, 18:40

Автобусы Владивостока потянули на уголовку

28 Октябрь 2019, 18:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Школьники заразились гепатитом от буфетчицы

школа

Школьники из Чернигова массово слегли с гепатитом А. Виновницей эпидемии болезни Боткина в одной из общеобразовательных школ города считают сотрудницу буфета. Об этом сообщает DEITA.RU.

В понедельник, двадцать восьмого октября, пятнадцать учеников школы № 7 украинского города Чернигов были сняты с уроков и отправлены в инфекционную больницу  по подозрению в заражении гепатитом А.

Ранее с подозрение на аналогичный диагноз из этого же учебного заведения на осмотр к медикам отправились тринадцать человек. По итогам обследования желтуха была диагностирована у пяти детей и школьной буфетчицы, которую и подозревают в распространении заразной инфекции. 

Правоохранительные органы уже ведут уголовное расследование по данному происшествию. О временном закрытии школы в связи с эпидемией желтухи не сообщается. Известно лишь, что на данный момент классы здания исследуют и обеззараживают сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

Екатерина Цой

Читайте также:

На маленького тирана смогли найти управу

На дому: родители отказываются водить детей в школу по этой причине

Школьный буллинг власти будут решать медитациями

Популярное

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Парковаться возле жилых домов запретят с нового года

Мужик с пропеллером влетел в окно счастливой женщины
Загрузка...
Загрузка...