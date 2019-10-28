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Школьники заразились гепатитом от буфетчицы
Школьники из Чернигова массово слегли с гепатитом А. Виновницей эпидемии болезни Боткина в одной из общеобразовательных школ города считают сотрудницу буфета. Об этом сообщает DEITA.RU.
В понедельник, двадцать восьмого октября, пятнадцать учеников школы № 7 украинского города Чернигов были сняты с уроков и отправлены в инфекционную больницу по подозрению в заражении гепатитом А.
Ранее с подозрение на аналогичный диагноз из этого же учебного заведения на осмотр к медикам отправились тринадцать человек. По итогам обследования желтуха была диагностирована у пяти детей и школьной буфетчицы, которую и подозревают в распространении заразной инфекции.
Правоохранительные органы уже ведут уголовное расследование по данному происшествию. О временном закрытии школы в связи с эпидемией желтухи не сообщается. Известно лишь, что на данный момент классы здания исследуют и обеззараживают сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.
Екатерина Цой