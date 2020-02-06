Школьников бесплатно накормят горячим хотя бы раз в день

Новый вариант проекта закона об оплачиваемом из бюджета питании для младшеклассников внесен в сегодняшнюю повестку дня комитета Госдумы по образованию и науке, сообщает ИА DEITA.RU.

Обновление – результат внесения поправок, инициированных президентом Владимиром Путиным. Они поступили в нижнюю палату парламента в минувшую субботу, 1 февраля, пишет «Парламентская газета».

«Законодательные инициативы, внесенные президентом России к законопроекту о детском питании, дают четкое императивное закрепление требований об обеспечении школьников младших классов бесплатным питанием», – прокомментировала ранее депутат Ирина Яровая.

Согласно новой редакции документа, дети, получающие начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны хотя бы раз в день на бесплатной основе не просто питаться, а получать именно горячую пищу. Кроме того, в перечень обязательных для здоровья малышей вещей также включен горячий напиток.

Средства на обеспечение выполнения этого законопроекта должны быть заложены в федеральный бюджет, бюджет субъекта и местный. Предусмотрены и субсидии из федерального бюджета.