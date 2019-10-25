Школьников будут кормить водорослями

В школьном меню юных сахалинцев скоро появятся местные водоросли. Губернатор Валерий Лимаренко получил соответствующее предложение от одного из депутатов облдумы, сообщает DEITA.RU.

Так, сахалинский депутат Светлана Иванова полагает, что вопрос использования ламинарии должен непременно войти в стратегию развития области до 2035 года.

Чиновник предложила включить в меню детских садов и школ капсулированную ламинарию от местных производителей. Она обозначила, что такой продукт содержит массу витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. А высокое содержание йода укрепляет детский иммунитет.

«Я покупала эту биологически активную добавку, приняла курс и стала чувствовать себя намного лучше», - заявила депутат, добавив, что это производство нужно расширить – создав новые места и купив оборудование.

Отметим, пару лет назад производитель указанного чиновницей БАДа уже получал 300 млн рублей на развитие производства в качестве господдержки.

Александра Маслова