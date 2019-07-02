Процедура проверки на предмет употребления запрещённых веществ скоро может стать обязательной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав разрабатывает законопроект, согласно которому ученики школ и учащиеся вузов должны будут проходить медицинское исследование на пристрастие к наркотикам.

Соответствующий проект готовящегося документа появился на официальном портале разрабатываемых правовых актов.

По задумке авторов инициативы, проверка на наркотики призвана способствовать раннему выявлению незаконного потребления запрещённых веществ в подростковой и молодёжной среде.

Таким образом, специалисты смогут выявлять потенциально зависимых молодых людей ещё на ранних стадиях их увлечения наркотиками.

Дмитрий Шевченко