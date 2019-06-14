Школьникам готовят послабления, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон рассказал о том, что в ближайшие пять лет российским школьникам больше не понадобятся громоздкие портфели и ранцы.



По словам чиновника, в отечественных школах будут устроены шкафчики по образцу зарубежных учебных заведений. Кроме этого, данное решение позволит школярам не толпиться в традиционных очередях в раздевалку.

Как отметил Соломон, новшество предусмотрено для того, чтобы ребёнок проводил как можно больше времени над полезными занятиями и как можно меньше отвлекался на действия, которые просто отнимают его силы и время.

Российские школы может ждать ещё одна новинка - это расписание уроков не где-то в одном месте, а на каждом этаже, чтобы детям не приходилось скапливаться.

Кроме этого, расписание предлагается перенести и в электронный вид, как график занятости книг из школьной библиотеки.

Ранее сообщалось о том, что россиянки смогут определять размер декретных денег.

Дмитрий Шевченко