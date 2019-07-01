В российских школах хотят изучать Библию вместо художественно-исторического произведения «Архипелаг ГУЛУГ», написанного Александром Солженицыным, сообщает DEITA.RU. Такое предложение внес первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.

Как пишет «Говорит Москва», именно этот народный избранник предложил школьникам изучать в рамках обязательной программы религиозные тексты. Он выступил с инициативой, хорошо подумать о том, за счет каких художественных произведений можно ввести изучение Библии.

По мнению депутата, без особого вреда для программы можно избавиться от «Архипелага ГУЛАГ». Смолин уверен, что роман не дает представление о реальном историческом процессе.

Ранее митрополит Илларион Волоколамский отметил, что отсутствие текстов о религии в школьной программе большое упущение для России.

Добавим, что уже с 1 сентября 2019 года российских школьников начнут приобщать к культуре. С предстоящего учебного года будет введен так называемый культурный норматив. Отмечается, что какое-то время данный факультатив будет добровольным, его можно будет посещать по желанию.

Екатерина Брязгунова