Школьников начнут кормить по-новому

Детей начнут кормить горячим, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Школьное питание может стать обязательным. Речь об учениках младших классов. По словам заместителя председателя Государственной думы Сергей Неверова, данный вопрос является для депутатов принципиальным.

По словам законотворца, для принятие соответствующего закона необходимо доработать небольшие детали в понятийном аппарате, терминах, а также производственном процессе.

Таким образом, все доработки носят технический характер и, по словам Неверова, могут быть решены уже в течение осени.

Дмитрий Шевченко