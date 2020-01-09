Школьников научат вычислять педофилов в сети

Новый курс появится в обязательной программе предмета ОБЖ в российских школах, сообщает DEITA.RU. На уроках основ безопасности жизнедеятельности будут обучать правильному поведению в сети, в том числе навыкам защиты от педофилов.

Нынешние школьники большое количество времени проводят в сети. Подростки знакомятся, общаются, играют и выстраивают отношения на просторах интернета, как отмечают «Известия». Однако не всегда подобные действия отличаются безопасностью. Злоумышленники в сети могут воспользоваться наивностью подростков, и склонять ребят к действиям определённого рода. Если вспомнить организацию «Синий кит», которая получила широкую известность в России, становится понятно, что не всегда пребывание в сети отличается безопасностью.

Этот, и ряд других примеров послужили основанием для внедрения в школьную программу нового курса, который планируется реализовать на базе уроков ОБЖ.

Новые знания позволят уберечь школьников от мошенников, травли в сети (кибербуллинга), а также педофилов. К слову, в Центре исследований легитимности и политического протеста составили примерный портрет педофила в сети. Аналитики отмечают, что это мужчина старше 27 лет, который активно интересуется онлайн-играми, а в социальной сети «в друзьях» у него преимущественно школьники, не знакомые друг с другом.

Кроме того, злоумышленники могут вычислить и уровень достатка той или иной семьи или квартиры посредством анализа публикаций в социальных сетях школьника.

Новый курс в программе ОБЖ призван рассказать подросткам о вероятных опасностях в сети, и поведать о способах защиты от них. Между тем, некоторые аналитики полагают, что курс должен обновляться каждый год.

Софья Корф