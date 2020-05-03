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Школьников освободят от части экзаменов в Хабаровске
Обязательными для сдачи остаются математика и русский язык
Учеников 9-х классов в Хабаровске освободят от экзаменов по выбору, оставив только математику и русский язык, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в мэрии города, для учеников 9 классов определили сдавать только два обязательных предмета русский язык и математику. К предметам, которые были по выбору, ребята могут не готовиться.
Напомним, что в Хабаровском крае начальная школа уже ушла на каникулы, в ближайшее время за ней последуют ученики других классов, кроме 11 и 9 классов, которым предстоит сдавать экзамены. Решения о ранних каникулах были приняты губернатором края Сергеем Фургалом.
В свою очередь в Приморье пока о досрочном завершении учебного года речи не идет. Учеба с начала апреля проходит в дистанционном режиме.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что следующий учебный год для многих школьников начнется с проверочных тестов, которые позволят определить уровень ребят, а министерству понять какую помощь оказывать образовательным учреждениям.