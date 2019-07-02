Никто не принудит учащихся школ к проверке на употребление наркотических веществ, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

Минпросвещения по поводу инициативы Минздрава передает, что делать лабораторный анализ и тестирование обязательными не станут. Только саму процедуру направления анализов регламентируют.

Профилактика употребления опасных веществ школьниками и студентами в обязательном порядке проводится в вузах и школах с 2014 года. Учащихся просят пройти тестирование и профилактический медосмотр в специальном медицинском учреждении. Как правило, подобные меры реализуются на территориях с высокими факторами риска.

Анастасия Туркова