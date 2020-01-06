Школьников России ждут нововведения в учебной программе

Минпросвещения рассказало, к каким «сюрпризам» в учебной программе нужно готовиться школьникам и их родителям в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Полная информация о новых учебных стандартах в российских школах будет опубликована на сайте правовой информации и профильного министерства после утверждения поправок в действующие программы обучения школьников. Это, по информации ведомства, произойдет в первом полугодии текущего года.

На данный момент известно, что для каждого года обучения будет подготовлен перечень обязательных к изучению на уроках материалов. Таким образом чиновники хотят привести учебную программу во всех российских школах к единому стандарту.

Отмечается, что в программе обучения школьников обязательно будут присутствовать «классические» литературные произведения, вроде «Слова о полку Игореве», а также необходимые для дальнейшего обучения в высших и средних учебных заведениях основы алгебры, геометрии, физики и т.д. Высшую математику для старших классов оставят обязательной для общего изучения, независимо от «гуманитарных» или «технических» складов ума учеников.

Что касается нововведений, то уже известно, что младклассники будут изучать на уроках технологии основы робототехники и графического дизайна. Часть уроков информатики будут посвящены защите юзеров от вредоносных вирусов и основным языкам программирования. Психологические тренинги по защите детей от буллинга и мошенничества станут обязательными для уроков ОБЖ. Здесь же ребятам расскажут о том, что такое терроризм.

Екатерина Цой