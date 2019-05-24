Российские школьники признаются: им трудно выбрать профессию, сообщает DEITA.RU. Рассказывает об этом директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи «Ворлдскиллс России» Евгения Кожевникова.

Не знают, чем хотят заниматься и какую профессию получить больше 70% школьников. Из всех опрошенных подростков только 5% сообщили, что знают свое призвание. В целом профориентационный тест прошли 100 тысяч школьников из 40 регионов РФ в рамках проекта «Билет в будущее» в прошлом году.

Тестирование показало, что учащиеся слишком мало знают о профессиях и специальностях, они не осведомлены. Подростки в большинстве своем ориентируются на мнение родителей и друзей, выбирая для себя дело жизни. Как известно, сегодня на рынке не много специальностей, обеспечивающих стабильность и успех. Сферу IT – выбор не для всех, а на остальные варианты школьники смотрят гораздо реже.

Для разрешения неприятной ситуации предлагается создать госпортал для учащихся и родителей, на котором будет появляться информация об актуальных специальностях на рынке труда. Родителей попросили побольше рассказывать детям о профессиях и работе тоже.

Анастасия Туркова