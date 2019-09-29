Школьников учат встречаться с медведями

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Навыки поведения при встрече с белыми медведями начали прививать школьникам прибрежных поселков Чукотки, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ИА «Чукотка», просвещением школьников занимается местная общественная организация «Умка-патруль» (Медвежий патруль) на средства президентского гранта. Организация приобрела квадрокоптер, с помощью которого отслеживает приближение медведей к поселкам, а также разработала доступные для малышей тренинги, которые должны помочь при встрече с хищником. В основу обучения положены наблюдения и знания, которые члены организации патруля обобщили по итогам многолетней работы.

Детям прививаются простейшие правила — отпрашиваться на прогулку у родителей, гулять только в освещенных местах, распознавать звериные следы, на слух определять местонахождение медведя, не совершать действий, которые бы сделали их похожими на нерпу и иных животных, являющихся объектами охоты белых медведей.

Актуальность таких навыков наглядно продемонстрировала ситуация ранней весны 2018 года, когда сильные ветры оторвали от берега мыса Ванкарем припайный лед, а образовавшаяся огромная полынья привлекла белых медведей, которые пришли в надежде поживиться нерпой. Тогда в поселок Ванкарем зашло не менее 20 белых медведей. Пришлось организовывать охрану поселка.

Дмитрий Санников

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