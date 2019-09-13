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Школьников запретили выгонять с уроков

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школьник

Школьники на уроках обязаны присутствовать одетыми в деловом стиле, но, если ученик оделся иначе, не пускать его на занятие нельзя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минпросвещения.

К такому выводу пришли в ведомстве. Учащиеся должны выглядеть по-деловому, одежда должна быть светского характера. Это требование едино для всех регионов страны. Но не допустить ребенка на занятие из-за его одежды и воспрепятствовать получению знаний – чрезмерно, говорят в Минпросвещения.

Учителям запрещается выгонять с урока детей из-за прически. В подобных случаях конфликт должен решаться в польщу учащегося.

Анастасия Туркова

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