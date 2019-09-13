Новости
Школьников запретили выгонять с уроков
13 Сентябрь 2019, 08:31
Риелторы сказали, сколько стоит жить в "сталинке"
13 Сентябрь 2019, 08:01
Вот кому предстоит остаться без электричества
13 Сентябрь 2019, 07:29
Вот почему спидометр показывает неправильную скорость
13 Сентябрь 2019, 07:01
Жителям края сказали, к какой погоде готовиться
13 Сентябрь 2019, 06:15
"Водитель-ниндзя": как незамеченным проезжать ГИБДД
13 Сентябрь 2019, 05:31
Чиновникам запретят презентовать фэйковые видео в Госдуме
13 Сентябрь 2019, 04:45
Эксперт: четырехдневка зарплаты и производительность труда не убавит
13 Сентябрь 2019, 04:01
Школьников запретили выгонять с уроков
13 Сентябрь 2019, 08:31
Школьники на уроках обязаны присутствовать одетыми в деловом стиле, но, если ученик оделся иначе, не пускать его на занятие нельзя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минпросвещения.
К такому выводу пришли в ведомстве. Учащиеся должны выглядеть по-деловому, одежда должна быть светского характера. Это требование едино для всех регионов страны. Но не допустить ребенка на занятие из-за его одежды и воспрепятствовать получению знаний – чрезмерно, говорят в Минпросвещения.
Учителям запрещается выгонять с урока детей из-за прически. В подобных случаях конфликт должен решаться в польщу учащегося.
Анастасия Туркова