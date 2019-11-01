Школьников заставят сдавать еще один экзамен

Рособрнадзор выступает за то, чтобы сделать его обязательным для всех, сообщает DEITA.RU.



Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что российские школьники должны в обязательном порядке сдавать контрольную по истории. Как пишет РИА Новости, речь идет о выпускниках школ.

По словам Кравцова, дети должны знать региональную историю: имена, даты, места. И именно это ведомство намерено проверять на обязательной всероссийской контрольной. Пока неизвестно, что именно будет включено в список вопросов: история России и региона или только региональные исторические события.

Напомним, сейчас российские школьники пишут диктант по русскому для допуска до ЕГЭ, сдают два обязательных экзамена: базовую математику и русский язык.

Елена Миронова