Это произойдет в рамках поручения Медведева, сообщает DEITA.RU.



Минпросвещения России получили очередную рекомендацию по ЕГЭ. На этот раз общественный совет Минприроды рекомендует ввести в школах ЕГЭ по экологии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Минприроды считает, что выделение экологии в отдельный предмет и введение по нему экзамена станет отражением работы по формированию экологической культуры у россиян. Ранее такую задачу поставил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина рассказала о планах ведомства вводить изменения в процедуру сдачи ЕГЭ. Они коснутся в первую очередь проверяющих.

Елена Миронова