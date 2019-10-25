Школьное видео грозит скандалом в столице

В одной из школ Владивостока очень холодно, однако вместо того, чтобы включить отопление в учебном заведении и согреть ребят, специальная комиссия даст специальную оценку действиям директора, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в столичной администрации, в 15-й школе на острове Русском ученики жалуются на жуткий холод в классах. Им приходится заниматься в теплых куртках. Чтобы заявления ребят не были голословными, дети сняли любительское видео и выложили в Сеть.

Отмечается, что в начале недели комиссия была в школе с проверкой. Тогда директор отметила, что в классах стало холодать. У нее уточнили, нужно ли подключить школу к отоплению раньше, однако до конца недели такой заявки так и не поступило.

В связи с этим в школу направлена специальная комиссия, которая проведет оценку действиям руководителя.

Добавим, что местные жители задаются по этому поводу единственным вопросом, почему, просмотрев видео, нельзя просто включить детям отопления. Тем более, что возможность на Русском острове такая есть.

Екатерина Брязгунова