Школьную форму шьют с нарушением техрегламента

В результате проведенного Роскачеством исследования, было выявлено, что школьная форма производится с нарушением воздухопроницаемости и других гигиенических показателей, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

В проведенной проверке участвовали пиджаки из школьных форм более 20 марок-производителей. В этот список вошли марки из Китая, Вьетнама и Турции. Вся исследуемая форма была закуплена на вещевых рынках и в торговых центрах, стоимость ее варьировалась в пределах 1-8 тысяч рублей.

По данным Роскачества, в восьми исследуемых марках были обнаружены нарушения технического регламента воздухопроницаемости и гигроскопичности. Это означает, что такая ткань не способна пропускать воздух и поглощать водяные пары, что приводит к повышению температуры кожи, вызывает избыточное выделение пота и аллергические реакции, а, следовательно, небезопасна для здоровья.

В девяти торговых марках было обнаружено несоответствие маркировки по составу.

Только шесть исследуемых марок оказались изготовленными в соответствии с требуемыми нормами качества и безопасности.

Кроме того, исследователи нашли на рыке поддельные товары, продающиеся под брендом известных марок, но не соответствующие заявленному качеству.

После проведенного исследования некоторые производители отреагировали должным образом, отозвав из продажи товар с нарушением качества и запустив на производстве меры по корректировке нарушений.

Ирина Елкина