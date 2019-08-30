Пилотный проект по продлению каникул могут запустить в Приморском и Хабаровском краях, сообщает DEITA.RU.

В Государственной Думе РФ выступили с инициативой о продлении каникул для школьников и студентов до 1 октября. Соответствующее предложение уже направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Народный избранник Василий Власов, который и стал автором проекта, убежден, что ни старшеклассники, ни студенты не успевают отдохнуть за два месяца. Ведь у них только в конце июня заканчиваются экзамены. В остальные месяцы, как пишет РИА Новости, они стараются немного заработать и набраться трудового опыта. В связи с этим они не успевают как следует отдохнуть до конца учебного года.

Отмечается, что если идея будет одобрена, начать эксперимент предлагается с Приморского и Хабаровского краев.

Напомним, что в текущем году День знаний выпал на воскресенье, поэтому было принято решение открывать учебный год торжественной линейкой в понедельник, 2 сентября. В среднем подготовка к школе для российских родителей обходится в 15 тысяч рублей. Однако есть регионы, где сумма превышает практически в два раза. Например, на Камчатке набор юной модницы-первоклассницы обойдется родителям в 31 тысячу рублей.

Екатерина Брязгунова