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Школьные обеды получат больше детей
Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан поддержали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края".
Как рассказала председатель комитета по социальной
политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, законопроект увеличивает
число школьников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого
бюджета. Речь идет об учащихся 5-11 классов, находящихся под опекой и в
приемных семьях, а также о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и
Дальнего Востока. В настоящее время в Приморье к этим категориям относится 3100
учащихся.
С 2018 года право на бесплатное питание в школе помимо младшеклассников получили ученики 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума установленной в Приморском крае, или находящихся в социально опасном положении. Два раза в день в период учебного процесса бесплатным питанием обеспечиваются дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А ученикам начальной школы дополнительно к бесплатному завтраку один раз в день дают стакан молока или кисломолочных продуктов.
По данным краевого департамента образования, после принятия
изменений горячим питанием в Приморье будет обеспечено 57% школьников.
По решению комитета проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" будет рассмотрен в трех чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания.