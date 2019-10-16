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Школьные обеды получат больше детей

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Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан поддержали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края".

Как рассказала председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, законопроект увеличивает число школьников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого бюджета. Речь идет об учащихся 5-11 классов, находящихся под опекой и в приемных семьях, а также о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в Приморье к этим категориям относится 3100 учащихся.

С 2018 года право на бесплатное питание в школе помимо младшеклассников получили ученики 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума установленной в Приморском крае, или находящихся в социально опасном положении. Два раза в день в период учебного процесса бесплатным питанием обеспечиваются дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А ученикам начальной школы дополнительно к бесплатному завтраку один раз в день дают стакан молока или кисломолочных продуктов.

По данным краевого департамента образования, после принятия изменений горячим питанием в Приморье будет обеспечено 57% школьников.

По решению комитета проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" будет рассмотрен в трех чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников

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