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Школы и детсады Владивостока все-таки открылись

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Все детские сады и школы Владивостока сегодня работают в обычном режиме, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Как уточнили специалисты управления образования, уроки в школах тоже начались по расписанию. А вот отправлять ли ребенка на занятия или в детский сад, решат родители. При этом отсутствие сегодня, по погодным условиям, детей в школах и детских садах не будет являться прогулом.

Владивосток сегодня оказался во власти снежной стихии. Минувшим вечером в городе начался мокрый снег, который ночью перешёл в ливень. В 7 часов утра начался сильный мокрый снег, сопровождающийся шквальным ветром. В результате на дорогах образовался гололед, движение в городе затруднено. Автомобилистов просят, по возможности, не выезжать на дороги на личном автотранспорте.

Дмитрий Санников

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