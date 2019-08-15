Уровень безопасности детских учреждений повысят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С сегодняшнего дня, 15 августа, во всех школах и детских садах России появятся новые приспособления, повышающие уровень безопасности их посетителей.

Требования будут разделяться на категории опасности. Самую безопасную будут присваивать учреждениям региона, в котором за последний год не было террористических актов и попыток их совершить, а также в тех случаях, когда прогнозируемое количество пострадавших при их возможном совершения составит менее ста человек, и материальный ущерб менее 15 миллионов рублей.



К наивысшему уровню опасности отнесут школы и другие детские объекты, находящие в регионах, где за последний год террористы совершили или пытались совершить от пяти более терактов, а по прогнозам, могут пострадать минимум 1100 человек и ущерб превысит 300 миллионов рублей.

Также во всех учреждениях в независимости от категории опасности должен быть организован пропускной режим, обеспечена охрана территории со средствами оповещения об угрозе.

Дмитрий Шевченко