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Школы искусств Приморья получают новые музыкальные инструменты
Национальный проект «Культура» в текущем году подарил детским школам искусств Приморья долгожданное обновление учебников и пособий, оборудования для проведения занятий и, самое главное, музыкальных инструментов. Об этом сообщает DEITA.RU.
В краевом департаменте культуры отметили, что до конца этого года масштабная модернизация коснется тринадцать учебных заведений Приморья - поставки современных инструментов продолжаются в ДШИ Дальнегорска, Находки, Артема, Владивостока и Спасска-Дальнего.
«Закупки осуществлялись согласно спискам, составленными руководителями школ искусств. Юные приморские музыканты приступят к занятиям на новых гитарах, виолончелях, гобоях, домрах, балалайках, баяная, скрипках, гуслях, пианино до нового года. В некоторых ДШИ до конца декабря получат уникальные концертные рояли», - рассказали в департаменте.
Отмечается, что в рамках нацпрограммы, инициированной президентом Владимиром Путиным, ДШИ Приморья смогли обновить свое техническое обеспечение и внешний облик учреждения. Например, старые обветшалые кресла в концертном зале заменили на мягкие новые, в классах появились мультимедийные проекторы.
«В своих «технических» списках приморские школы искусств чаще всего просили об обновлении светового оборудования и установке интерактивных комплексов, оборудования для занятий хореографией и хоровых станков. Художники очень ждут муфельные печи», - отметили в администрации.
Кстати, в рамках «Культуры» к две тысячи двадцать четвертому году в крае появятся восемь новых или обновленных культурных объектов, три виртуальных концертных зала и две уникальные выставки, а порядка сорока пяти ДШИ и других учреждений, где учат постигать художественные и музыкальные азы, полностью переоборудуют.
Отметим, что переоснащение детских школ искусств и музыкальных школ региона необходимых для проведения занятий инструментов и оборудования - это одно из мероприятий, направленное на развитие талантов и творческого потенциала юных приморцев, проводимых в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие культуры Приморского края».
Екатерина Цой