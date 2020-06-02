Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами

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Их будут зачислять в приоритетном порядке
Новые поправки в принципе зачисления детей в образовательные учреждения порадуют родителей, в чьих семьях подрастает уже не первый школьник, сообщает ИА DEITA.RU.
Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Минпросвещения. Важное новшество, заключенное в документе, касается именно таких семей, пишет «Парламентская газета».
Теперь малыши, чьи старшие братья и сестры уже учатся в школе, будут зачислены на обучение в эту самую школу в приоритетном порядке. Это касается даже тех ребят, которые прописаны по разным адресам (то есть, согласно прошлой редакции правил, один из них имеет невысокие шансы на обучение в одной школе с братом или сестрой).
По словам спикера Госдумы Вячеслав Володин, это законное право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сёстрами – общее для всех регионов.