Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами

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школ

Их будут зачислять в приоритетном порядке

Новые поправки в принципе зачисления детей в образовательные учреждения порадуют родителей, в чьих семьях подрастает уже не первый школьник, сообщает ИА DEITA.RU.

Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Минпросвещения. Важное новшество, заключенное в документе, касается именно таких семей, пишет «Парламентская газета».

Теперь малыши, чьи старшие братья и сестры уже учатся в школе, будут зачислены на обучение в эту самую школу в приоритетном порядке. Это касается даже тех ребят, которые прописаны по разным адресам (то есть, согласно прошлой редакции правил, один из них имеет невысокие шансы на обучение в одной школе с братом или сестрой). 

По словам спикера Госдумы Вячеслав Володин, это законное право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сёстрами – общее для всех регионов.

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