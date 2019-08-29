Директор департамента образования и науки Приморского края, врио вице-губернатора Наталья Бондаренко в преддверии Дня знаний ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 29 августа, в администрации края, сообщает DEITA.RU.

Наталья Бондаренко отметила, что, несмотря на разгул стихии и подтопление некоторых населенных пунктов, все школы Приморского края будут готовы принять ребят в День знаний, который в этом году состоится 2 сентября.

Обсуждение коснулось и малокомплектных школ – это те учреждения, в которых обучается менее ста учеников. По словам Натальи Бондаренко, ликвидировать подобные учреждения нежелательно. Для развития детей, обучающихся в подобных школах, можно организовать доставку педагогов к школе, чем озадачивать родителей вопросами перевода ребёнка в другое учреждение. Вопросы развоза учеников касаются, в том числе, и безопасности школьников. Помимо этого, появится возможность организовать в учреждении школу полного дня.

«Родителям было удобно, чтобы он привёл ребенка утром, спокойно забрал его после рабочего дня, и в течение рабочего дня ребёнок мог не только уроками заниматься, но и ещё имел возможность и петь, и рисовать, играть на гитаре, например», - отмечает Наталья Бондаренко.

Негативный отзыв получил проект «Электронная школа Приморья». По словам Натальи Бондаренко, система работает слабо, такого мнения придерживаются представители и департамента образования, и департамента информационных технологий. Во многом система не упрощает, а усложняет работу педагогам – например, учителям необходимо вести сразу два журнала – бумажный и электронный, что, по мнению Натальи Валерьевны, недопустимо.

Задачи в сфере образования в Приморском крае ещё остаются, и будут планомерно реализованы.

Софья Корф