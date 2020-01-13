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Школы Владивостока экстренно эвакуируют после сообщения о минировании
В две городские школы поступило сообщение о минировании. Сейчас образовательные учреждения экстренно эвакуируют, сообщает DEITA.RU.
«В образовательные учреждения города Владивостока, а точнее в школы 45 и 62 поступили анонимные письма, на электронную почту, о минировании здания. На месте работают МЧС и полиция, дети и педагоги эвакуированы», - прислали сообщение в редакцию издания.
«Школы Владивостока проверяют после сообщений о минировании. С утра они поступили в 10 образовательных учреждений города. Директора школ сообщили в правоохранительные органы. На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Идёт проверка каждого сообщения, специалисты проверяют здания школ», - отметили в мэрии.
Напомним, что подобные случаи происходили и в конце 2019 года, и в ноябре. Тогда множество учебных заведений по всему Дальнему Востоку эвакуировали после сообщений о взрывчатке. Все они оказались ложными.
Александра Маслова