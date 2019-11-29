Школы Владивостока получили новые хоккейные коробки и стадионы

Рабочие Владивостока завершают возведение новых хоккейных коробок и спортивных стадионов на территории общеобразовательных городских школ, сообщает DEITA.RU.

В мэрии столицы Дальнего Востока рассказали, что после завершения работ доступ к современным спортивным объектам получает не только ученики школ, но жители микрорайонов, на территории которых находятся образовательные учреждения.

Отмечается, что для некоторых школ строительство стадионов и площадок для занятий хоккеем стали настоящим предновогодним подарком. Например, школа номер 12 несколько лет ждала, когда на их улицу приедут рабочие строить спортивную площадку. Сегодня занятия физической культуры и спортивные состязания уже могут проходить на крытом стадионе. Также новые площадки для занятий хоккеем зимой и мини-футболом летом построили на территории школ номер 16 и 63.

На данный момент работы по возведению спортивных объектов продолжаются возле школы номер 38. До конца недели здесь появится универсальная спортивная площадка, на которой может играть во многие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. В администрации учебного учреждения отметили, что как только работы будут завершены, площадка превратится в общедоступный каток.

«Особенно приятно, что вместе со стадионом у нас появилась современная трибуна для болельщиков, в том числе - маломобильных. На территории площадки также будут располагаться теплые раздевалки для наших спортсменов», - отметил и. о. директора школы № 38 Вадим Зубков.

Кроме того, до конца этого года спортплощадками, футбольными полями, хоккейными коробками и стадионами с тренажерами обзаведутся городские школы номер 37, 67, 58 и 60.

Екатерина Цой