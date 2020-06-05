Шкуматов: «Российская экономика спотыкается о дороги»

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов дал изданию «Новый курс» интервью, в котором ответил на вопросы развития российской экономики через призму дорожного движения и цен на топливо, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, по словам Шкуматова, развитие страны сильно зависит от качества дорог. Если дороги плохие, то люди стараются переехать туда, где они лучше, а вместе с ними лучше и вся инфраструктура. При этом он подчеркивает, что нынешний кризис и карантинные меры показали, что дороги могут справиться с автонагрузкой, правда если эта нагрузка была 20 летней давности, как и объем ВВП.

Еще один из поднятых вопросов стала стоимость нефти. Несмотря на то, что цены на «черное золото» резко упали, стоимость бензина в России осталась на прежнем уровне. По словам Шкуматова, в России бензин подешевеет, если это нужно будет государству, которое регулирует его стоимость косвенными действиями – установкой налогов, акцизов, всевозможными сборами и т.д. Поэтому когда нефтяники говорят, что бензин подешевел на 20%, в реальности его стоимость упала только на 3 рубля.