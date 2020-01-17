Шнуров предложил Мишустину спеть гимн России на Евровидении

На днях известный музыкант Сергей Шнуров выложил в своем Instagram видео с предложением для нового премьер-министра Мишустина исполнить на конкурсе Евровидения ни абы что, а гимн Роcсии, сообщает DEITA.RU.



Обращение было в стихотворной форме, и в нем музыкант высмеивал обывательское мышление общественности. По его мнению, главной проблемой страны является не плохое образование и медицина, не маленькие зарплаты, а то, что Россия давно не побеждала на Евровидении.

В связи с этим, Шнуров предлагает повысить престиж страны, исполнив на конкурсе государственный гимн России.

Подписчики и читатели музыканта поддержали его предложение радостными комментариями:

«Давай, дядя Серёжа, езжай на Евровидение!»

«Не в бровь, а в глаз!!!!! Как всегда все точно подмечено!!!»

«Шнур, иди премьером место освободилось», - пишут они.

Ирина Елкина