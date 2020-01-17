telegr wh call

Новости

Аномальное тепло оставило детей без ледовых горок

17 Январь 2020, 19:45

Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор

17 Январь 2020, 19:30

Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение

17 Январь 2020, 19:15

«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность

17 Январь 2020, 19:10

Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк

17 Январь 2020, 19:00

Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда

17 Январь 2020, 18:45

Большинство приморцев не верит в капитализм

17 Январь 2020, 18:30

"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи

17 Январь 2020, 18:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Шнуров предложил Мишустину спеть гимн России на Евровидении

поисковик шнуров

На днях известный музыкант Сергей Шнуров выложил в своем Instagram видео с предложением для нового премьер-министра Мишустина исполнить на конкурсе Евровидения ни абы что, а гимн Роcсии, сообщает DEITA.RU.

Обращение было в стихотворной форме, и в нем музыкант высмеивал обывательское мышление общественности. По его мнению, главной проблемой страны является не плохое образование и медицина, не маленькие зарплаты, а то, что Россия давно не побеждала на Евровидении.

В связи с этим, Шнуров предлагает повысить престиж страны, исполнив на конкурсе государственный гимн России.

Подписчики и читатели музыканта поддержали его предложение радостными комментариями:

«Давай, дядя Серёжа, езжай на Евровидение!»

«Не в бровь, а в глаз!!!!! Как всегда все точно подмечено!!!»

«Шнур, иди премьером место освободилось», - пишут они.

Ирина Елкина

Читайте также:

Поклонская ждет от Путина перемен

Мишустин оказался автором песен Лепса

Российское правительство получило нового премьера

Популярное

Мишустин не намерен жалеть бедных

Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году

Самая дорогая квартира во Владивостоке подешевела

Российское правительство получило нового премьера
Loading...
Загрузка...
Загрузка...