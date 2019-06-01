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Шнуров предложил упразднить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, сообщает DEITA.RU.
Получение удостоверений на фильмы бюрократизирует творческий процесс, сказал глава группы «Ленинград» и член Общественного совета думского Комитета по культуре Сергей Шнуров.
Это вдвойне несправедливо, поскольку вся культурная деятельность, кроме кино, не требует лицензий.
Напомним, что процесс выдачи, отказа и отзыва прокатного удостоверения определяется постановлением Правительства от 27 февраля 2016 года. Ответственно за это Минкультуры.
Анастасия Туркова
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