Шнуров предложил упразднить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, сообщает DEITA.RU.

Получение удостоверений на фильмы бюрократизирует творческий процесс, сказал глава группы «Ленинград» и член Общественного совета думского Комитета по культуре Сергей Шнуров.

Это вдвойне несправедливо, поскольку вся культурная деятельность, кроме кино, не требует лицензий.

Напомним, что процесс выдачи, отказа и отзыва прокатного удостоверения определяется постановлением Правительства от 27 февраля 2016 года. Ответственно за это Минкультуры.

Анастасия Туркова