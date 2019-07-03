Президент отправил министра обороны в Североморск, сообщает DEITA.RU.



Поздно вечером 2 июля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр доложил о трагедии в Североморске.

По словам Сергея Шойгу, на научно-исследовательском аппарате Северного флота произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Сообщается также, что в российских территориальных водах Баренцева моря моряки изучали морское дно.

«В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего», – добавил Шойгу.

По его словам, за расследование причин возникновения пожара отвечает главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Евменов.

Владимир Путин подчеркнул, что судно, на котором произошел пожар, необычное.

«Мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь – капитаны I ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – сказал президент.

Ранее сообщалось о том, что власти Норвегии распространили ложную информацию о причинах возгорания на российском глубоководном аппарате. Так, по сообщению Минобороны России, там заявляли о взрыве газа на подлодке.

Елена Миронова