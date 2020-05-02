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Шойгу ищет снайперов по объявлению

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Министерство обороны России опубликовало на общероссийском портале вакансию снайпера, сообщает ИА DEITA.RU.

Будущему снайперу предлагается от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. В описании вакансии говорится, что в качестве бонусов соискателям оплатят занятия спортом и путевки в оздоровительные учреждения.

Кроме того, обещают обеспечить жильем, трехразовым питанием и ежегодным отпуском от 30 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет). В качестве места работы указан город Екатеринбург.

Ранее Сергей Шойгу в своем Instagram опубликовал видео, на котором российские военные обеззараживают пансионаты в Италии. Россияне продезинфицировали помещения, тротуары, местные парки и дороги. Далее подразделения отправились еще в три пансионата, где провели идентичные мероприятия. 

 

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