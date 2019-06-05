Министр обороны рассказал о вызовах суверенитету дружественных приграничных стран, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
На заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ Сергей Шойгу заявил, что обстановка на границах этих стран продолжает оставаться напряжённой.
По словам главы Минобороны, это является следствием негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности. Также Шойгу добавил, что обеспечить безопасность в такой ситуации можно только совместными усилиями.
Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Россию в форсировании войны в отдельных областях Донбасса.
Дмитрий Шевченко