Военный министр Сергей Шойгу показал испытания новейшего оружия от концерна Калашникова, сообщает DEITA.RU.

На днях российские военные протестировали ударный беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет», чем очень порадовали Сергея Шойгу.

Испытания прошли успешно. Оружие обладает собственным искусственным интеллектом, само находит цель и уничтожает ее.

Начинка - взрывчатка, разведочный модуль и средства связи и навигации.

Для этого смертоносного беспилотника не нужно никаких дополнительных условий работы - никакой морской или наземной инфраструктуры.

Кроме того, на беспилотники установлена камера, благодаря чему оператор может видеть, как оружие бескомпромиссно уничтожает цель.

Видеозапись испытаний можно посмотреть в Instagram- аккаунте Сергея Шойгу https://www.instagram.com/p/BzHtQDflfQH/

Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг. Это один из самых современных мировых беспилотников такого уровня.

К слову, американцы уже давно охотятся за технологиями концерна «Калашников», но до сих пор безуспешно. В прошлом году Командование Сил специальных операций США (USSOCOM) объявило грант на разработку и создание в Америке советских и российских пулеметов по технологии концерна.

Штаты хотят заиметь пулемет ПКМ и «Утес». Однако «Ростех», узнав о таких намерениях, серьезно разозлился.

Чиновники заявили, что не против поработать в случае прямого обращения американских военных в корпорацию с целью покупки технологии. Сейчас же это расценивается, как воровство. Вообще любую мысль о копировании русского оружия силовики воспринимают, как констатацию превосходства.

Они объясняют нежелание американцев вступать в прямой контакт банальным честолюбием. Кроме того, прямое копирование требует нескольких лет кропотливой работы.

Василий Кучин