Шойгу опять обскакал США

Сергей Шойгу рассказал о новейших российских беспилотниках, сообщает DEITA.RU.



По словам главы военного ведомства, сейчас в России разрабатывают нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов: «Орион» (масса 1 т) и «Карнивор» (масса 150 кг), разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 тонн «Альтаир» и тяжелый ударный беспилотник шестого поколения «Охотник».

«Охотник» станет мощнейшим беспилотников, не имеющим аналогов в мире. Его вес будет достигать 20 тонн. Основа вооружения взята с истребителя СУ-67. Отечественные инженеры создали на нем уникальную технологию снижения радиолокационной заметности.

Как рассказал в своей Instagram Сергей Шойгу, 27 сентября «Охотник» впервые поднялся в воздух совместно с СУ-57. Их полет продолжайся около получаса. По легенде, беспилотник разведал предполагаемую территорию поражения, а уже после этого пилотируемый истребитель нанес удары в цель.

Длина «Охотника» - 14 метров. Он спосрбен нести до 8 тонн боевых зарядов на корпусе. Как считают военные эксперты, новый беспилотник поможет преодолеть отставание России от США в технологиях БПЛА

Шойгу, предствляя новинку, отметил энтузиазм молодых российских конструкторов. По его словам, они были готовы лететь в Сирию за личные деньги, чтобы испытать свои разработки и доказать их эффективность.

Сейчас беспилотники уже пошли в серию. «В нем установлены такие такие системы, которых нет у наших коллег за рубежом» - отметил Шойгу. Весь комплекс работ обошелся российской армии в полтора миллиарда рублей.

Отметим, в декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году.

К слову, 2 августа США вышли из договора о запрете ракет дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров, что позволило «Охотнику», носящемуся на борт такие ракеты, свободно применяться по всему миру.

Василий Кучин