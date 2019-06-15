Эксперт рассказал, как министр обороны России Сергей Шойгу ответит на усиление США и НАТО в Прибалтике, сообщает DEITA.RU.

Накануне в Конгресс США был внесен законопроект, предполагающий «сдерживание агрессии со стороны Российской Федерации». С такой инициативой выступил член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. В документе речь идет, в том числе, о предоставлении подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия. Кроме того, реализуется американская инициатива «Три по 30». Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в комментарии РИА ФАН заявил, что Россия и возглавляемое Сергеем Шойгу министерство обороны РФ адекватно ответят на усиление США и НАТО в Прибалтике.

«Наша реакция на подобные действия всегда носит зеркальный и ответный характер. Если те или иные действия со стороны Соединенных Штатов и их союзников будут предприняты, ответные меры последуют незамедлительно», подчеркнул Юрий Швыткин.

Ранее на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ Сергей Шойгу заявил, что обстановка на границах эн продолжает оставаться напряжённой. Как считает глава Минобороны, это является следствием негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности.

Дмитрий Санников