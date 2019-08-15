Ракетные бомбардировщики Ту-160 дальней авиации ВКС России переброшены в Анадырь, сообщает DEITA.RU.



Длительный беспосадочный перелет бомбардировщиков с пункта базирования в Анадырь усилил группировку российских войск в непосредственной близости к американкским границам. Чукотка по морю граничит с Аляской.

Боевые самолеты летели около 8 часов, преодолев 6 тысяч километров. Дозаправок в перелете не было.

Как сообщили военный министр в cвоем Instagram, планируется еще несколько подобных перелетов. Эти маневры - часть военных летно-тактических учений, которые продлятся до конца этой недели.

Самолеты будут переброшенные оперативные военные аэродромы. Также будет отрабатываться дозаправка бомбардировщиков в воздухе.

В Анадырь будут переброшены около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78. В непосредственной близости к Америке российская армия наращивает военную мощь.

Комментаторы акаунта Сергея Шойгу радуются военным успехам России. «Какой красавец! И ещё такой огромный!» - восторгаются подписчики министра обороны видеороликом с бомбардировщиком в главной роли.

Также комментаторов интересуют бытовые условия нахождения пилотов на борту самолета. В частности, их интересует, какие удобства есть - имеется ли душ и туалет на борту стратегического бомбардировщика.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, разработанный в ОКБ Туполева еще в 1970-х годах. Это самый быстрый российский военный бомбардировщик, получивший негласное прозвище «белый лебедь» ищ-за внешнего сходства с птицей. В серийное производство самолет запущен в 1984 году.

Напомним, полеты Ту-160 были возобновлены 7 августа 2007 года. Тогда американцы назвали полёты стратегической авиации российских ВКС «бряцанием оружием».

Василий Кучин